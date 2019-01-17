كأس آسيا.. صدارة لقطر ووصافة للسعودية

أمّن منتخب قطر صدارة المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، بفوز على نظيره السعودي الخميس بنتيجة 2-0، لينهي الأخير مرحلة المجموعات في المرتبة الثانية.

وسجل المعز علي هدفي قطر في الدقيقتين 45 و80، رافعا رصيده من الأهداف في البطولة إلى سبعة ومتصدرا سجل الهدافين.

وأنهى المنتخب القطري مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة (تسع نقاط) مقابل ست نقاط للسعودية.

وضرب "العنابي" موعدا الثلاثاء مع العراق، ثاني المجموعة الرابعة، في دور الـ 16، فيما يواجه "الأخضر" الاثنين بطل المجموعة السادسة اليابان.

واحتل منتخب لبنان المركز الثالث في المجموعة الخامسة بفوزه 4-1 على كوريا الشمالية (دون نقاط في المركز الأخير)، غير أنه فشل في حجز أحد أربعة مقاعد لأصحاب المركز الثالث في الأدوار الإقصائية.