كأس آسيا.. تايلاند تنتفض أمام البحرين

لم يترجم منتخب البحرين منسوب الثقة نتيجة فرضه التعادل على الإمارات المضيفة افتتاحا، فسقط الخميس أمام تايلاند صفر-1 على استاد آل مكتوم في دبي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس آسيا 2019 في كرة القدم.

وبرغم الأفضلية البحرينية، استفادت تايلاند من المرتدات وسجلت هدفها عن طريق شاناثيب سونغكراسين (58)، رافعة رصيدها إلى ثلاث نقاط بالتساوي مع الهند التي تلتقي الإمارات في وقت لاحق في أبو ظبي.

وعززت تايلاند حظوظها بالتأهل إلى الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ 1972 عندما حلت ثالثة، إذ خرجت من الدور الأول بين 1992 و2007. ويتأهل متصدر ووصيف المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وأشرف على تايلاند في المباراة يودياثاي سيريساك بعد إقالة الصربي ميلوفان رافياتش إثر الخسارة الافتتاحية القاسية أمام الهند 1-4.