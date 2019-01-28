كأس آسيا: اليابان تنهي حلما إيرانيا عمره 43 عاما

أنهى منتخب اليابان حلما ايرانيا عمره 43 سنة وحرمه من إحراز لقب كأس آسيا في كرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بفوزه عليه بثلاثة أهداف نظيفة في نصف النهائي الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وبلغت اليابان النهائي للمرة الخامسة بعد تتويجها في 1992 و2000 و2004 و2011، فيما انتهى الحلم الإيراني بالوصول الى النهائي بعد ألقاب 1968 و1972 و1976.

وسجل يويا أوساكو هدفين في الدقيقتين الـ 56 والـ67 وأضاف جنكي هاراغوتشي هدفا ثالثا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وستلتقي اليابان في النهائي مع الفائز من مواجهة الإمارات المضيفة وقطر الثلاثاء في أبوظبي.

