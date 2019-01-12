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رياضة

كأس آسيا.. العراق خامس المتأهلين

مهاجم العراق مهند علي يسدد على المرمى اليمني

رافق منتخب العراق نظيره الإيراني إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، بعد فوزه على اليمن 3-صفر السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل مهند علي (11) وبشار رسن (19) وعلاء عباس (90+1) أهداف العراق.

وحقق العراق فوزه الثاني ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المرتبة الثانية بفارق الأهداف عن إيران المتصدرة والتي ضمنت تأهلها السبت أيضا بفوزها على فيتنام 2-صفر.

اما اليمن فبقي في المركز الأخير من دون رصيد بعدما تعرض لخسارته الثانية بعد الأولى أمام إيران صفر-5.

وكانت منتخبات الأردن والصين وكوريا الجنوبية ضمنت تأهلها في النسخة الأولى التي يشارك فيها 24 منتخبا.

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