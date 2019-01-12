كأس آسيا.. العراق خامس المتأهلين

رافق منتخب العراق نظيره الإيراني إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، بعد فوزه على اليمن 3-صفر السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل مهند علي (11) وبشار رسن (19) وعلاء عباس (90+1) أهداف العراق.

وحقق العراق فوزه الثاني ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المرتبة الثانية بفارق الأهداف عن إيران المتصدرة والتي ضمنت تأهلها السبت أيضا بفوزها على فيتنام 2-صفر.

اما اليمن فبقي في المركز الأخير من دون رصيد بعدما تعرض لخسارته الثانية بعد الأولى أمام إيران صفر-5.

وكانت منتخبات الأردن والصين وكوريا الجنوبية ضمنت تأهلها في النسخة الأولى التي يشارك فيها 24 منتخبا.