كأس آسيا.. السعودية والبحث عن عملة نادرة

قبل انطلاق مواجهة المنتخب السعودي الأولى في كأس آسيا 2019 المقامة بالإمارات، أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب أنه من الصعوبة بمكان إيجاد مهاجم صريح يقتنص الأهداف في الوقت الراهن.

بيتزي بالرغم من ذلك، بدا واثقا من مهاجميه عشية مواجهة كوريا الشمالية الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019 في كرة القدم.

في مؤتمر صحافي الاثنين باستاد راشد في دبي قال المدرب الأرجنتيني: "قمنا بتجربة أكثر من مهاجم صريح في هذا المركز، ونعلم أن المركز الرقم 9 صعب جدا، لهذا السبب يتقاضى شاغلوه رواتب باهظة".

وأردف "لكني أثق بلاعبي فريقي القادرين على شغل هذا المركز وجلبنا في هذه البطولة أكثر من خيار معنا للتسجيل".

وشهدت قائمة السعودية في النهائيات الحالية انضمام محمد الصيعري بعد تألقه مع الحزم في الدوري المحلي، بينما استبعد المدرب هداف المنتخب محمد السهلاوي عن التشكيلة الحالية.

وعن استفادة اللاعبين المحترفين لأشهر في الدوري الإسباني الموسم الماضي، قال بيتزي لوكالة الصحافة الفرنسية وإلى جانبه الجناح سالم الدوسري الذي حمل ألوان فياريال "كانت المشاركة إيجابية جدا، واللاعبون تحسنوا ليس فقط جسديا بل ذهنيا".

ونفى بيتزي أن يكون يكون قلقا من المباراة الافتتاحية التي لم تفز فيها السعودية منذ 1996، معتبرا أن "كل بطولة تختلف عن الأخرى. لا يمكن أن نتوقع تكرار نتائج سابقة".

وأشار بيتزي إلى أنه انتظر حتى الدقيقة الأخيرة لإعلان استبعاد سلمان الفرج (والذي أعلن عنه مساء الأحد) عن التشكيلة أملا بشفائه بعدما خضع للتأهيل "قام بجهده للتواجد معنا لكنه لم يكن جاهزا في النهاية".

بدوره، أشار الدوسري الى أن كل المنتخبات "متساوية في الأداء ويصعب توقع هوية المنافسين على اللقب".

وكانت بداية مشوار السعودية في كأس آسيا رائعة منذ 1984، فأحرزت ألقاب 1984 و1988 و1996، وحلت ثانية في 1992 و2000، لكنها في النسخ الأربع الأخيرة ودعت باكرا ثلاث مرات من الدور الأول في ظل بداية بطيئة.