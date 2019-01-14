كأس آسيا.. الإمارات والبحرين إلى الدور الثاني

تأهلت الإمارات والبحرين إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا بعد تعادل الأولى مع تايلاند وفوز الثانية على الهند في ختام مباريات المجموعة الأولى التي جرت الإثنين.

ونجحت الإمارات في تصدر المجموعة رغم تعادلها مع تايلاند بهدف لمثله على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، حيث تقدمت أولا عبر علي أحمد مبخوت، فيما نجحت تايلاند في إدراك التعادل عن طريق ثايتفان بوانغشان في الدقيقة (41).

​وفي المباراة الثانية انتظرت البحرين لغاية الدقيقة (91) لإحراز هدف الفوز الوحيد بقدم جمال راشد من ركلة جزاء.

وتربعت الإمارات على رأس المجموعة الأولى بخمس نقاط، فيما احتلت البحرين المركز الثاني بأربع نقاط، وحلت تايلاند ثالثا برصيد النقاط نفسه وتأهلت هي الأخرى كأفضل ثالث، فيما قبع المنتخب الهندي في المركز الأخير بثلاث نقاط.