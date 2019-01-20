كأس آسيا.. إيران تقصي عمان

فرضت إيران سيطرتها على مواجهة مع عمان وأقصتها بهدفين من دور الـ16 في كأس آسيا 2019 في كرة القدم، الأحد على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وسجل للفائز علي رضا جهانبخش (32) وأشكان ديجاغاه (41 من ركلة جزاء). وتبحث إيران عن لقبها الرابع في النهائيات بعد 1968 و1972 و1976، وستلتقي في ربع النهائي الصين الفائزة على تايلاند 2-1 الأحد أيضا.

وحصلت عمان على ركلة جزاء بعد 56 ثانية على بداية المباراة عندما عرقل سيد مجيد حسيني المهاجم الشاب محسن الغساني، وسددها قائد الوسط المخضرم أحمد كانو وصدها ببراعة الحارس علي رضا بيرانفند.

وفي ظل استحواذ إيراني دون فرص خطيرة، ارتكب المدافع محمد المسلمي خطأ فادحا عندما حاول إعادة الكرة إلى حارس مرماه فايز الرشيدي فاقتنصها منه علي رضا جهانبحش وانفرد بالأخير قبل أن يسدد كرة أرضية على يمينه (32).

وهذا الهدف الأول لجهانبخش، هداف الدوري الهولندي السابق ومهاجم برايتون الإنكليزي الحالي، في النهائيات بعد غيابه عن أول مباراتين بسبب إصابة لحقت به قبل انطلاق الدورة.

واحتج لاعبو عمان على ركلة جزاء احتسبها الحكم المكسيكي سيزار راموس بعد تدخل من رائد ابراهيم على مهدي طارمي، ترجمها قائد إيران المخضرم أشكان ديجاغاه في وسط المرمى هدفا ثانيا (41).

وعانت عمان في البطولة الحالية مع القرارات التحكيمية، إذ تلقت هدفا يابانيا من ركلة جزاء جدلية في الدور الأول ولم يحتسب لها الحكم ركلة مماثلة بسبب لمسة يد.

وقدمت إيران مستويات جيدة في دور المجموعات ففازت بسهولة على اليمن المتواضع 5-صفر بهدفين لطارمي، ثم بثنائية سردار أزمون على فيتنام، قبل أن تتعادل سلبا مع العراق بعد ضمان تأهلها، وهي تبحث عن تعويض خروجها المؤلم من ربع نهائي النسخة الأخيرة بركلات الترجيح على يد العراق.

بدوره، خاض منتخب عمان بقيادة مدربه الهولندي الخبير بيم فيربيك المباراة بعد نشوة التأهل للمرة الأولى في تاريخه للأدوار الإقصائية بعد خروج مبكر في 2004 و2007 و2015.

وساعد منتخب عمان تغيير نظام البطولة وتأهل 16 منتخبا إلى الدور الثاني، نظرا لمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.