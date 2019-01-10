كآس آسيا.. الأردن أول المتأهلين

بات المنتخب الأردني لكرة القدم أول المتأهلين إلى دور الـ 16 في كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، بتحقيقه الخميس فوزه الثاني على حساب سوريا 2-صفر في الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وسجل للأردن موسى التعمري (26) وطارق خطاب (43)، ليتصدر "النشامى" ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين، بعد تحقيقهم مفاجأة في الجولة الأولى بالفوز على أستراليا حاملة اللقب 1-صفر.

وحقق المنتخب السوري ثاني نتيجة مخيبة له في البطولة، بعد تعادله سلبا مع المنتخب الفلسطيني في الجولة الأولى.

وتقام المباراة الثانية في الجولة الثانية الجمعة، وتجمع المنتخبين الأسترالي والفلسطيني.