قيود جديدة على السجائر الإلكترونية

بدأت ولاية كولورادو يوم الاثنين تطبيق قرار يحظر تدخين السجائر الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والتجارية.

وكان مجلس النواب في الولاية قد اتخذ قرارا بتوسيع نطاق قانون "الهواء الداخلي النظيف" الذي يمنع تدخين منتجات التبغ في هذه الأماكن ليشمل السجائر الإلكترونية أيضا.

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو جيل هونسكار ريان في بيان الاثنين: "نستحق جميعا هواء نظيفا للتنفس دون الحاجة إلى القلق من التدخين السلبي أو تنفس مواد كيماوية".

وكانت مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا قد أصدرت مؤخرا قرارا بحظر بيع هذه المنتجات تماما في المدينة.

سان فرانسيسكو تحظر السجائر الإلكترونية رسميا

وعلى غرار سان فرانسيسكو، فإن الهدف الرئيسي لتوسيع نطاق هذا القانون في كولورادو هو مكافحة انتشارها بين الشباب، بحسب النائبة في مجلس نواب ولاية كولورادو دافنا مايكلسون جينيت التي تقدمت بمشروع القانون.

وقد وصلت نسبة تدخين هذه السجائر بين طلاب المدارس الثانوية في كولورادو 27 في المئة، وهو ما يمثل ضعف متوسط تدخينها بين هذه الفئة على المستوى الوطني، بحسب أرقام حكومية.