قيمة أمازون السوقية تحقق رقما قياسيا

للمرة الأولى في تاريخها، وصلت القيمة السوقية لأمازون الأربعاء إلى 900 مليار دولار، مسجلة علامة بارزة في مسارها الذي بدأته قبل 21 عاما كشركة مدرجة للتداول العام، لكنها تهدد أيضا بإزاحة آبل عن عرشها كصاحبة أعلى قيمة سوقية في وول ستريت.

وبعد أن أسس جيف بيزوس شركة بيع الكتب عبر الإنترنت في مرآبه في عام 1994، تمكنت أمازون من النجاة من أزمة شركات التكنولوجيا، ثم توسعت لاحقا ليشمل نشاطها قطاع التجزئة ككل، لتغير طريقة شراء المستهلكين للمنتجات.

وبعدما أعلنت أمازون الأربعاء أنها باعت أكثر من 100 مليون من المنتجات في مهرجان التسوق السنوي المعروف باسم "يوم العضوية الممتازة" أو "برايم داي" الذي يمنح مستخدمي منصتها من أصحاب "العضوية الممتازة" مزايا وتخفيضات، لامس سهمها لفترة وجيزة 1858.88 دولار، لتصبح قيمتها السوقية 902 مليار دولار. وتراجع السهم في وقت لاحق 0.16 في المئة.

وحلت آبل محل إكسون موبيل في أواخر 2011 لتصبح صاحبة أعلى قيمة سوقية في الولايات المتحدة. وصعد سهم آبل 12 في المئة منذ بداية العام لتصل قيمتها السوقية إلى 935 مليار دولار.

وستعلن أمازون أحدث نتائجها للربع الثاني من العام في 26 تموز/يوليو بينما ستصدر نتائج آبل في 31 من الشهر ذاته.