قوتان بحريتان في إيران.. وهذه الأسباب

لدى إيران قوتان بحريتان؛ الأولى نظامية تضم مجندين وضباطا وتلتزم تسلسل قيادة يصل إلى وزير الدفاع. والثانية تتكون من أقسام للنخبة وتتبع الحرس الثوري الذي يأتمر مباشرة بتعليمات المرشد الأعلى علي خامنئي.

وينطبق الأمر ذاته، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، على القوات البرية، لكن السفن الحربية وزوارق الدعم العسكري تقدم صورة أوضح عن الازدواجية لدى قوات إيران العسكرية.

ازدواجية تضفي تعقيدا على اتهام واشنطن لطهران بالمسؤولية عن الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، إذ تعمل قوتا البحرية الإيرانيتان بشكل منفصل نسبيا وتحت قيادتين مختلفتين، ما يصعـِّب معرفة هوية ودوافع من أعطى أمر الهجوم.

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القيادة الوسطى للجيش الأميركي نشرت الخميس شريطا مصورا يظهر عناصر من الحرس الثوري على متن زورق ينزعون لغما غير منفجر كان ملتصقا بهيكل إحدى الناقلتين.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أي علاقة لبلاده بالأمر وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنتهج "دبلوماسية التخريب".

الفرق بين القوتين:

صُممت قوة الحرس الثوري لتكون متخصصة في الرد السريع والإنزالات البحرية. ويتكون أسطولها من مراكب تتفاوت بين قوارب الطوربيد السريعة وسفن الدورية. ويتركز عملها عموما في منطقة الخليج لحماية بعض الجزر ومنشآت النفط الإيرانية.

بينما تتكون قوات البحرية الإيرانية النظامية من قطع أكبر حجما؛ كالسفن الحربية والمدمرات وكاسحات الألغام والغواصات. وتتفاوت مهامها بين الدوريات الساحلية والمهمات البعيدة التي قد تصل في المياه الدولية إلى المحيط الهادي والبحر المتوسط. وقد اتهمتها واشنطن بنقل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن؛ وهو اتهام نفته طهران، كعادتها.

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وقبل نحو عقد من الزمن أوكلت مسؤولية منطقة الخليج. بما فيها مضيق هرمز الاستراتيجي، لبحرية الحرس الثوري، فيما أنيطت مسؤولية خليج عمان ومياه بحر قزوين ببحرية الجيش.

من يتولى القيادة؟

يخضع الحرس الثوري لأوامر خامنئي ودائرته الضيقة الذين يديرون فروعا هامة أخرى من الحكومة مثل أجهزة الاستخبارات. وتخضع القوات النظامية لأوامر خامنئي أيضا خاصة فيما يتعلق بالقرارات الهامة، لكن عملياتها الروتينية تديرها وزارة الدفاع.

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حوادث مع القوات الأميركية:

وقعت بعض الاحتكاكات بين السفن الحربية الأميركية وقوارب البحرية الإيرانية في مياه الخليج. وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة القوارب السريعة الإيرانية التابعة للحرس الثوري بمضايقة القطع البحرية الأميركية، لكن هذا النوع من الحوادث تراجع في الآونة الأخيرة.

وفي عام 2016 احتجزت إيران 10 بحارة أميركيين لفترة وجيزة بعد أن ضلوا طريقهم قرب جزيرة إيرانية في الخليج.

المجال الجغرافي للبحرية الإيرانية:

في عام 2011 دخلت سفينتان حربيتان تتبعان البحرية الإيرانية مياه المتوسط عبر قناة السويس، في أول عملية من نوعها منذ قيام نظام الثورة عام 1979 وتوقفتا في ميناء طرطوس السوري.

وبعدها بعامين أعلنت إيران دخول مجموعة من سفنها مياه المحيط الهادي لأول مرة وتوقفها بميناء في الصين.

وفي عام 2014 أجرت الصين وإيران مناورات بحرية مشتركة.

وخلال السنوات الماضية أعلن مسؤولون إيرانيون عزمهم إرسال قوات بحرية إلى المياه الدولية في المحيط الأطلسي قرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكنهم لم ينفذوا أي مهمة من هذا القبيل.