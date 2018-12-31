قونين أميركية جديدة ستطبق في 2019

تستعد الولايات المتحدة لتطبيق تشريعات جديدة في 2019 تمس عددا من مجالات الحياة.

1- الحد الأدنى للأجور

من المقرر أن ترفع 19 ولاية من الحد الأدنى للأجور في العام الجديد، وفقا لمشروع قانون العمل الوطني.

وسترفع ولايات مثل مين وميزوري وأريزونا من الحد الأدنى للأجور، إلا أن الحد الأدنى الذي قررته الحكومة الفدرالية منذ 2009 سيبقى ثابتا بقيمة 7.25 دولار في الساعة.

2- مساعدة ملاجئ الحيوانات

تبدأ ولاية كاليفورنيا السبت بمنع متاجر الحيوانات الأليفة من بيع القطط والكلاب والأرانب، إلا إذا جاءت من ملاجئ الحيوانات أو مجموعات إنقاذ غير ربحية.

كاليفورنيا هي الولاية الأولى التي تقرر هذ القانون، في ظل اكتظاظ الملاجئ بالحيوانات الأليفة.

3- مزيد من النساء في مجالس الإدارة

مع نهاية 2019، ستبدأ الشركات في كاليفورنيا بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس الإدارة.

ومع نهاية 2021، ستلتزم الشركات بتعيين اثنين أو ثلاث نساء ضمن مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقا لحجم الهيكل الإداري للمؤسسة.

وستتراوح غرامات مخالفة هذا القانون من 100 ألف إلى 300 ألف دولار.

4- ألوان جديدة للصيادين