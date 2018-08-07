قسد: المحادثات مع النظام لا تشمل الملف الأمني

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 28 مسلحا على الأقل من عناصر تنظيم داعش وإصابة العشرات في اشتباكات مع قوات سورية الديموقراطية (قسد).

وأضاف المرصد أن الاشتباكات وقعت في مناطق الآبار النفطية بدير الزور.

إلى ذلك، قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سورية الديمقراطية إلهام أحمد في لقاء مع مراسل "الحرة" إن محادثات تجري مع حكومة دمشق ضمن إطار مفاوضات جنيف المدعومة من قبل التحالف الدولي.

وأكدت أن مناقشات دمشق أفضت إلى إنشاء لجنة لمناقشة نظام الإدارة المحلية والذاتية، مشيرة إلى أن الملف الأمني غير مطروح في المرحلة الحالية.

وجددت أحمد المطالبة باللامركزية بصلاحيات كاملة، إذ أن إجراء الانتخابات المحلية التي دعا اليها الرئيس السوري بشار الأسد منتصف الشهر المقبل لن تكون في مصلحة أبناء المنطقة.

وتسيطر قسد على مناطق في شمالي وشرقي سورية.