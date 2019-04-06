قوات حفتر تعلن حظر الطيران في غرب ليبيا

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش التابع للبرلمان الليبي أحمد المسماري، السبت، أن غرفة العمليات الجوية الرئيسية فرضت منطقة عمليات عسكرية وحظرا للطيران على غرب البلاد.

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحافي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أنه سيتم "التعامل مع أي طائرة حربية في هذه المنطقة كهدف معاد وسيتم ضرب المطار الذي أقلعت منه علي الفور".

وأضاف المسماري أن قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي "لا تريد استخدام القوة المفرطة والأسلحة الثقيلة ونطمئن المجتمع الدولي وسكان طرابلس أننا نحارب الإرهاب فقط ولا خوف على المدينة".

وأكد أن القوات التابعة للمشير خليفة حفتر "تتقدم بخطى ثابتة، والمدنيون في طرابلس مستعدون لاستقبالنا".

ولفت إلى أن تلك القوات "لا تريد توسيع القتال إلى مناطق أخرى وهدفنا تأمين العاصمة طرابلس"، مشددا على رصد كل القوات التي تخرج من مدينة مصراتة.

واستنكر الجيش الليبي التابع للبرلمان القصف الذي قال إنه استهدف المدنيين في منطقة العزيزية من قبل طائرات تابعة لحكومة الوفاق، وأكد في بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي أن الرد سيكون قاسيا بما يكفل حماية المدنيين.

وكانت قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الليبية قد قالت إن قوات المنطقة العسكرية الغربية بسطت سيطرتها على كافة مناطق ورشفانة في ضواحي طرابلس وإن قوات الجيش الذي يقوده خليفة حفتر انسحبت إلى حدود غريان بعد أسر عشرات منها.