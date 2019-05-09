قوات النظام تسيطر على قلعة المضيق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إن القوات النظامية انتزعت السيطرة على بلدة قلعة المضيق في سهل الغاب بريف حماه شمال غربي البلاد.

وكتب المرصد في تغريدة على تويتر أن سيطرة قوات النظام والمسلحين الذين يدعمونها على البلدة يأتي "بعد إسقاطها ناريا وانسحاب تحرير الشام والفصائل منها".

وأضاف المرصد أن الفصائل المسيطرة على قلعة المضيق انسحبت من البلدة خلال ساعات الليل بعد أن "سقطت ناريا لكون قوات النظام باتت تكشفها من جميع الجهات".

وتكثف حكومة دمشق هجوما يستهدف أكبر منطقة ما زالت تحت سيطرة المعارضة، وكانت قلعة المضيق أقرب منطقة تسيطر عليها المعارضة من قاعدة حميميم الروسية وقصفتها في السابق بقذائف صاروخية.

وأفاد المرصد من جهة أخرى بأن قوات النظام والطائرات التابعة لها وكذلك طائرات روسية تواصل القصف الجوي والبري المكثف على مناطق بالقطاع الجنوبي لريف إدلب، ولا سيما مدينة خان شيخون وبلدة الهبيط.