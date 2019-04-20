قنونو للحرة: أطلقنا عملية لدحر ميليشيات حفتر

قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو في تصريحات لقناة الحرة إن قواته انطلقت في عملية هجومية "لدحر ميليشيات حفتر".

وأضاف قنونو إنه تم تنفيذ أكثر من ثماني ضربات جوية ضمن هذه العملية، استهدفت مواقع عسكرية جنوب مدينة غريان.

وتابع قنونو إن "ميليشيات حفتر" هربت بعد بدء هذه العملية.

وكانت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر قد شنت عملية عسكرية في الرابع من أبريل/نيسان بهدف السيطرة على العاصمة الليبية.

وقال قنونو إن قواته تحافظ على المدنيين ولا تتخذهم دروعا بشرية، وذلك ردا على اتهامات "الجيش الوطني الليبي".

واحتدمت المعارك السبت على أبواب العاصمة الليبية طرابلس بعد إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني "مرحلة الهجوم" المضاد على قوات حفتر.

وأضاف قنونو أن قوت حكومة الوفاق على مشارف منطقة العزيزية.

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.