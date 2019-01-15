أعلنت إيران الثلاثاء فشلها في إيصال قمر صناعي لمداره حول الأرض.

وقال وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي عبر تويتر، إن الصاروخ الذي كان يحمل القمر الصناعي "الرسالة" أو "بيام" بالفارسية، تخطى المرحلتين الأولى والثانية بنجاح، لكنه فشل في الثالثة.

وأحال جهرمي فشل الصاروخ في المرحلة الثالثة، إلى "عدم وصوله إلى السرعة المناسبة، لم يتمكن من الوصول للمرحلة الثالثة، ومن ثمة فإنه لم يستقر في المدار".

​لحظة إطلاق الصاروخ الحامل لـ "بيام"

وكان الوزير قد صرح خلال مقابلة مع برنامج "حالا خورشيد" التليفزيوني، أن "أخبار فشل الأقمار الصناعية نسمعها دائما، والأمر ليس مقصورا علينا فقط، فقد حققنا العديد من الإنجازات في الفضاء".

وكان الرئيس حسن روحاني قد أعلن الاثنين عزم طهران على إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء فى غضون الأسابيع المقبلة؛ بواسطة صاروخين حاملين للأقمار الصناعية مصنعين محليا.

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​وأوضح روحاني حينها أن القمر الصناعي "بيام" سيستقر على مدار 600 كلم من سطح الأرض، مضيفاً أنه سيكون أول قمر صناعي بعيد المدى تطلقه إيران، وسيعبر فوق إيران ست مرات يومياً.

أما القمر الصناعي الثاني وهو "دوستي"، الذي يعد صغير الحجم، إذ يبلغ وزنه نحو 52 كيلوغراما، وتدعي إيران أنه مخصص لأهداف جغرافية مثل مسح المناطق الزراعية ومراقبة المياه.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد حذر إيران في 3 كانون الأول/يناير، من إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء، مشيرا إلى أن نفس التكنولوجيا يمكن استخدامها في حمل صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وقال بومبيو آنذاك في بيان، "إن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة وتشاهد سياسات النظام الإيراني المدمرة التي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر."