قمة مصرية أردنية عراقية في القاهرة

أكدت القمة المصرية العراقية الأردنية على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة داعميه.

وعقدت قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في القاهرة.

واستعرض القادة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة وأكدوا على أهمية التعاون والتنسيق الاستراتيجي بينهم.

وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية دعم العراق في جهود إعادة الإعمار بعد الانتصار على تنظيم داعش.

وجاء في البيان أن القادة ناقشوا عددا من الأفكار لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي ومن بينها تعزيز المنطقة الصناعية المشتركة.

وكان الأردن والعراق وقعا في التاسع من نيسان/أبريل 2013 اتفاقا لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة الى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة تقارب 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.

ووفق المشروع الذي لم يبدأ تنفيذه بعد، يفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).

ونقلت صحيفة "الغد" اليومية الأردنية المستقلة عن مصدر حكومي أردني قوله السبت إن "بغداد تدرس حاليا تطوير مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه في العقبة"، مشيرا الى ان "الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص".