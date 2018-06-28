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قمة ترامب وبوتين ستعقد الشهر القادم في فنلندا

لقاء ترامب وبوتين

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقدان قمتهما الثنائية الأولى في 16 تموز/يوليو في عاصمة فنلندا هلسنكي.

وسيتم اللقاء في ختام جولة مقررة للرئيس ترامب إلى أوروبا الشهر القادم، إذ يشارك في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يومي 11 و12 تموز/يوليو، ثم يتوجه في اليوم التالي إلى المملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيسين سيبحثان العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وعددا من قضايا الأمن القومي.

ولم يلتق ترامب وبوتين حتى الآن إلا على هامش لقاءات دولية كان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في فيتنام.

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