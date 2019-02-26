قال المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الفنزويلي إليوت أبرامز الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "قلقة بشدة" بشأن سلامة الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو.

وجاءت تصريحات أبرامز في أعقاب مقابلة أجراها الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو مع شبكة "أيه بي سي نيوز" الأميركية قال فيها إن غوايدو "سيتحتم عليه أن يواجه العدالة".

وأوضح أبرامز خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أن "واجبنا هو ضمان قدرة الرئيس المؤقت غوايدو على العودة لبلاده بحرية وبسلامة"، حسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وكان غوايدو الاثنين في كولومبيا لحضور جلسة لـ "مجموعة ليما"، وهي تكتل من الدول من قارتي أميركا الجنوبية والوسطى تدعم رحيل مادورو عن السلطة.

وقال وزير الخارجية الكولومبي كارلوس تروخيو، متحدثا بلسان المجموعة، إن مادورو "المغتصب (للسلطة) مسؤول عن أي تحرك عنيف ضد غوايدو وزوجته وأسرته".