فصل مذيع سعودي بسبب اتصال امرأة

"الله يسعدك"، كلمة معروفة بي المتحدثين باللغة العربية، والتي تعني مجاملة الشخص لمن يقابله بالدعوة له بالسعادة.

لكن، تلك الكلمة قلبت الطاولة في برنامج تلفزيوني سعودي حين غضب مذيع من سيدة قالت له في اتصال هاتفي "الله يسعدك"، فاعتبرها "غزلا غير مقبول" من امرأة لرجل غريب.

المذيع الاتصال بالسيدة، لتبدأ من هنا القصة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وناقشوا القضية كل من منظوره ورأيه.

القناة الفضائية التي يعملها بها المذيع نشرت على تويتر قرار إيقاف المذيع.

وقبل ذلك اعتذر المذيع عن ردة فعله "القاسية" كما أسماها، اتجاه المتصلة.