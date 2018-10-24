مسلحو طالبان يقيمون الحد على أصابع ناخبين أفغان

مواطنون أفغان يتحدون طالبان، بعدما حذرت الحركة المتطرفة المواطنين من الذهاب إلى الانتخابات النيابية.

لكن، من سوء حظ المواطن حفيظ الله أن مسلحين من طالبان أوقفوه أثناء رحلته من قندهار إلى هلمند الأربعاء، وقطعوا إصبعه بعدما لاحظوا أن عليه حبرا جراء التصويت في الانتخابات، حسب النسخة الفارسية من "بي بي سي".

وكان شاه محمود نعيمي النائب في مجلس محافظة فراه قال لوكالة "إيريب" الإيرانية، إن عناصر حركة طالبان قطعت أصابع عشرة مواطنين بعدما لاحظوا حبرا ملونا على أصابعهم.

وتتبنى طالبان هجمات على تجمعات للشرطة الأفغانية، في محاولة لعرقلة الانتخابات التي تراها حرام شرعا.

وقال مسؤولون أفغان الجمعة، إنه تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم قندهار الجنوبي لمدة أسبوع، بعد اغتيال قائد شرطة الإقليم.