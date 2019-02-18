مصر.. قطط تلتهم أجزاء من جثة رجل مسن

عثرت الشرطة المصرية على جثة رجل مسن داخل شقته الأحد، حيث التهمت نحو 20 قطة أجزاء منها بسبب الجوع الذي عانت منه.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن القطط التهمت يد وأنف وعيني الرجل المسن على مدار يومين، قبل أن تنبعث رائحة كريهة من الشقة.

وكان المسن، 73 عاما، يهوى تربية وجمع القطط الضالة في شقته، حيث كان يقدم لها الطعام يوميا، وقد وصل عدد القطط التي كان يرعاها إلى 20 قطة.

وقد عثر على جثة قطة نافقة بجوار جثة الرجل الذي وجد بكامل ملابسه، وقد كشفت التحقيقات أنه كان مأمور ضرائب بالمعاش، وقد انفصل عن زوجته منذ سنوات.

ولا زالت تحقيقات النيابة جارية للكشف عن ملابسات الوفاة.