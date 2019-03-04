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قطر: لم يُتخذ قرار بعد بشأن نظام إس-400 الروسي

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص شراء قطر نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الروسي.

وأضاف آل ثاني في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف "هناك مناقشات جارية بشأن شراء عتاد روسي متنوع ولكن ليس هناك تفاهم بعد بخصوص هذا النظام (إس-400) بوجه خاص".

ويزور لافروف الدوحة في أول محطة من جولة يقوم بها في الخليج، وناقش مع نظيره القطري عدة ملفات إقليمية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 بتهمة دعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

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