كوبا أميركا.. قطر في مواجهة كولومبيا

يواجه منتخب قطر مساء الأربعاء نظيره الكولومبي (الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش) على أرضية ملعب مورومبي في ساو باولو البرازيلية في ثاني مباراة له ضمن فعاليات "كوبا أميركا" بدعوة من اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية.

"العنابي" يلتقي المنتخب الكولومبي بمعنويات مرتفعة، بعد تحصيله أول نقطة له الإثنين، إثر تعادله بهدفين أمام منتخب باراغواي القوي خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة التي تستضيفها البرازيل.

ويتوقع متابعون أن تدفع قطر بنفس التشكيلة التي دخلت مباراة كولومبيا، ولا سيما أن الفريق لم يسجل أي إصابات خلال المقابلة التي استطاع أن يعود فيها بالنتيجة بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين.

نجوم الفريق أمثال المعز علي (22 عاما)، وخوخي بوعلام (28 عاما)، وكذا حسن الهيدوس (28 عاما)، سيكونون في الموعد هذا الأربعاء "لتأكيد أدائهم الطيب أمام باراغواي"، بالرغم من أن المدرب الإسباني "فيليكس سانتشيز" يرى أن "كولومبيا ليست لديها نقاط ضعف كثيرة، يمكن استغلالها للفوز في المباراة" على حد تعبيره.

منتخب كولومبيا من المتوقع أن يدخل كذلك بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيقه هو الآخر مفاجأة خلال الجولة الأولى عندما فاز بهدفين نظيفين على الأرجنتين، بالرغم من أن توليفة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش سيغيب عنها أمام قطر المهاجم لويس فرناندو مورييل.

لكن كيروش يملك خيارات أخرى مثل دوفان زاباتا، هداف أتالانتا الايطالي، والذي أحرز الهدف الثاني بعد أن دخل بديلا لفالكاو، كما استعاد المنتخب لوس كافتيروس لاعب الوسط ويلمار باريوس لاعب زينيت الروسي الذي خرج مصابا في مباراة الأرجنتين، وكان متألقا في الحد من خطورة ليونيل ميسي.

التشكيلة المفترضة لكل من الفريقين ...

قطر

سعد الشيب، وبيدرو ميجل، وبوعلام خوخي، وطارق سلمان، بالإضافة إلى بسام الراوي وعبد الحكيم حسن وعاصم ماديبو وعبد العزيز محمد، وكذا حسن الهيدوس وأكرم عفيف والمعز علي.

كولومبيا

ديفيد أوسبينا، وستيفان ميدينا، ودافينسون سانشيز، بالإضافة إلى وياري مينا، ويليام تيسو، وكذا ويلمار باريوس وماتيوس أوريبي، إضافة إلى خوان جييرمو كوادرادو، وجيمس رودريجيز ورادميل فالكاو، وروجر مارتينيز ودوفان زاباتا.