قطر تستضيف كأس السوبر الأفريقية

ستستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباراة الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي، بحسب ما ذكر الاتحاد القاري الأربعاء.

وغرد الاتحاد في حسابه على موقع "تويتر" في بيان مقتضب، "قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقية 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر".

وأشار الاتحاد الى أن تاريخ المباراة وموعدها سيعلنان لاحقا.

ويخوض الترجي المباراة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا فيما أحرز الرجاء لقب كأس الاتحاد الأفريقي.

ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي بعدد ألقاب كأس السوبر بفوزه في ست مناسبات أخرها في 2014، فيما توج الوداد المغربي بلقب النسخة الماضية على حساب مازيمبي الكونغولي.