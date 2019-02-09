قطر تتهم طائرة بحرينية يدخول أجوائها

اشتكت قطر لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة السبت "انتهاك" طائرة عسكرية بحرينية مجالها الجوي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية فقد وجهت مندوبة الدوحة الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني السبت، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومندوب غينيا الاستوائية الدائم، أوضحت فيها أن طائرة تابعة للقوات الجوية البحرينية قامت "بانتهاك المجال الجوي القطري من دون إذن مسبق من السلطات القطرية وذلك يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2018".

وطالبت آل ثاني في رسالتها الأمم المتحدة "باتخاذ ما يلزم لوضع حد "للانتهاكات البحرينية المغرضة، حفاظا على السلم والأمن الدوليين".

وكانت الإمارات اتهمت قطر مطلع العام الفائت بانتهاك المواثيق الدولية بعد اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين مسجلتين لدى الإمارات فوق أجواء البحرين.

واعتبرت المنامة اقتراب المقاتلتين القطريتين من الطائرتين الإماراتيتين فوق أجوائها "تصرفات لا مسؤولة واستفزازية من قطر"، وأكدت "دعمها الكامل للإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوقها".

وتفرض الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر متهمة إياها بدعم إرهابيين، فيما تنفي قطر تلك الاتهامات، وتتهم بدورها الدول الأربع بأنها تحاول إجبار الدوحة على اتخاذ مواقف مماثلة لمواقفها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.