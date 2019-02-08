قطة متجمدة تعود للحياة

تمكن أطباء في عيادة بيطرية بولاية مونتانا الأميركية من إنقاذ قطة عثر عليها وهي مدفونة تحت الثلج ومتجمدة إلى حد كبير.

القطة تدعى "فلوفي" وقد جلبها أصحابها إلى عيادة بيطرية في مدينة كاليسبل، التي نشرت فيما بعد صورا للقطة مغطاة بالكامل بكرات من الثلج.

في البداية حاول الأطباء قياس درجة حرارة القطة، إلا أن الميزان لم يسجل أي درجة لأنها كانت متجمدة، وفقا لأسوشيتدس برس.

استخدم بعدها الأطباء مناشف ومدافئ وسوائل تعطى بالوريد في محاولة منهم لإنقاذ "فلوفي"، وبالفعل وبعد عدة ساعات من العلاج بدأت بالعودة لطبيعتها، وفقا للطبيبة البيطرية تشاينا كوروم.

"فلوفي" تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، ويقول أصحابها إنها كانت معتادة على الخروج من المنزل، لكن أمرا ما جعلها في ذلك اليوم تتسلل من المنزل وتسلك طريقا لم تعتد عليه لتسقط بعدها في الثلج.

"فلوفي" عادت إلى منزلها، وهي اليوم، وفق أصحابها، تتماثل للشفاء.