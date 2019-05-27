قطار ستارلينك يسير في السماء

نشر موقع هولندي مقطع فيديو قصيرا يظهر الأقمار الصناعية الـ60 التي أطلقتها شركة سبيس أكس في 24 أيار/مايو وهي تسير في السماء في شكل سلسلة.

الفيديو الذي التقطه الباحث الذي يتتبع حركة الأقمار الصناعية ويعيش في هولندا ماركو لانغبروك، تبدو فيه أقمار ستارلينك مثل القطار المضيء الذي يسير وسط الظلام.

الباحث قال إنه التقط هذا المشهد البديع في مدينة لايدن بهولندا.

وكانت سبيس إكس قد أطلقت الصاروخ فالكون 9 إلى الفضاء حاملا 60 قمرا صناعيا في إطار مشروع ستارلينك لتوفير إنترنت فائق السرعة حول العالم.

وانطلق فالكون 9 من قاعدة كيب كانفيرال في ولاية فلوريدا إلى الفضاء حوالي الساعة 2:31 بتوقيت غرينتش، وبعد أن حمل الأقمار الصناعية إلى ارتفاع 440 كيلومترا، حط على منصة بحرية في المحيط الأطلسي.. وهي ثالث مرة يتمكن فيها الصاروخ من السفر إلى الفضاء ثم العودة.

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ويهدف مشروع ستارلينك إلى إطلاق حوالي 12 ألف قمر صناعي (على مراحل) إلى مدار منخفض حول الأرض لتوفير إنترنت عالي السرعة بأقل تكلفة لأي مكان في كوكبنا. وكان ماسك قد وصف المشروع بأنه "إعادة بناء الإنترنت في الفضاء".

وقد أطلقت الشركة بنجاح قمرين تجريبيين في شباط/فبراير من العام الماضي.

وتتوقع الشركة الاستفادة من هذه الخدمة فعليا بحلول عام 2020.

وحصل ماسك على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لإطلاق 4425 قمرا صناعيا في المدار حول الأرض لهذا الغرض، ويمثل هذا الرقم حوالي ضعفي إجمالي عدد الأقمار الصناعية النشطة الموجودة حاليا.

وقالت الهيئة في بيان سابق: "هذه هي الموافقة الأولى للمجموعة الحاصلة على ترخيص أميركي لتوفير الخدمات ذات النطاق العريض باستخدام جيل جديد من تقنيات الأقمار الصناعية التي تدور في مدار على ارتفاع منخفض حول الأرض".

وتعتمد الفكرة على تشغيل شبكات بيانات عبر مئات أو آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة التي تدور على ارتفاعات أقرب من الأرض من أقمار الاتصالات التقليدية، في تحول جذري أصبح ممكنا بفضل طفرات في تكنولوجيا الليزر ورقائق الحاسوب.

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ويواجه مشروع ماسك منافسة شديدة من مشاريع مماثلة لشركة أمازون وشركة "وان ويب" المدعومة من شركة إيرباص الفرنسية وغيرهما.

وفي شباط/ فبراير، أطلقت "وان ويب" أول ستة أقمار صناعية من جيانا الفرنسية، بهدف توفير إنترنت فائق السرعة من الفضاء للملايين من الناس في المناطق النائية والريفية.

وأعلنت أمازون الشهر الماضي خطتها لبناء شبكة تضم أكثر من ثلاثة آلاف قمر صناعي عبر "مشروع كايبر" لتقديم خدمة الإنترنت الفائق السرعة.

وذكرت الشركة أن المشروع سيطلق مجموعة من الأقمار الصناعية في مدار منخفض حول الأرض لتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت الفائق السرعة لكل من يفتقرون للاستفادة من الخدمة الأساسية لإنترنت النطاق العريض حول العالم.