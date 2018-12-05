مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان ونائبه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد" في 2013.

وشمل حكم السجن المؤبد أيضا أربعة قياديين في الجماعة المحظورة في مصر بينهم نائب المرشد رشاد البيومي.

وبرأت المحكمة العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي والعضوين القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان.

ويحق لمن عوقبوا الأربعاء الطعن على الحكم للمرة الأخيرة أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله.

وللنيابة العامة أيضا الحق في الطعن على الحكم ضد من نالوا البراءة أو من تم تخفيف الأحكام بحقهم.

ووجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف ضد المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد في 2013 وضرب أفضى إلى موت أو إحداث عاهات مستديمة بمحتجين وحيازة أسلحة نارية.

وكان من بين المتهمين المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف لكن الدعوى الجنائية انقضت عنه لوفاته.

من جهة ثانية ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات المصرية اعتقلت وزير العدل الأسبق في حكومة مرسي، أحمد سليمان.

وأفادت أن نيابة أمن الدولة باشرت تحقيقاتها مع سليمان، لكنها لم توضح طبيعة التهم الموجهة ضده.