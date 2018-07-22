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قصف يستهدف 'معامل الدفاع' في ريف حماة السورية

آثار قصف في سورية-أرشيف

استهدف قصف صاروخي منطقة مصياف في ريف مدينة حماة السورية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وأضاف المرصد أن القصف استهدف "معامل الدفاع" وأنه تسبب في عدة انفجارات بها.

وذكر مصدر بجهاز مخابرات أن مركز أبحاث عسكريا كبيرا لإنتاج الأسلحة الكيماوية يقع قرب المدينة، حسب وكالة رويترز.

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من المنطقة، ولم ترد أية تقارير عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وقال المرصد إن الانفجارات "يرجح أنها نتيجة ضربات إسرائيلية"، لكن إسرائيل لم تعلق على الضربات حتى الآن.

وكانت إسرائيل أعلنت استهداف مواقع عسكرية سورية في 11 من تموز/يوليو، ردا على اختراق طائرة مسيرة سورية الأجواء الإسرائيلية.

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