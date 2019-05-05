نتانياهو يأمر باستمرار 'الضربات المكثفة' على غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إنه أمر الجيش بمواصلة "الضربات المكثفة" على غزة، ردا على الصواريخ التي تطلق من القطاع مع دخول التصعيد يومه الثالث.

وقال نتانياهو في بداية اجتماع للمجلس الوزراي المصغر "أمرت الجيش هذا الصباح بمواصلة ضرباته المكثفة على عناصر إرهابية في قطاع غزة، وأمرت بتعزيز القوات حول القطاع بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة".

وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس المسيطرة على القطاع المسؤولية عن الهجمات التي تطلق باتجاه بلاده قائلا إن "حماس تتحمل المسؤولية ليس عن اعتداءاتها وعملياتها فحسب بل أيضا عن عمليات (حركة) الجهاد الإسلامي وهي تدفع ثمنا باهظا على ذلك".

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قتل صاروخ أطلق من غزة مدنيا إسرائيليا الأحد كما قُتل مسلحان فلسطينيان في ضربة إسرائيلية مع دخول العمليات القتالية عبر الحدود يومها الثالث.

وأطلقت صفارات الإنذار مما دفع الإسرائيليين في جنوب البلاد قرب غزة إلى الدخول إلى الملاجئ خلال الليل في حين فجرت الصواريخ الاعتراضية صواريخ الفلسطينيين في السماء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة أصاب منزلا في مدينة عسقلان مما أدى إلى مقتل رجل.

وهز القصف الإسرائيلي في غزة المباني ودفع الفلسطينيين إلى الهروب للاحتماء. وقالت جماعة الجهاد الفلسطينية إن عضوين في الجماعة قتلا في غارة إسرائيلية قبل الفجر.

وبدأ التصعيد الجمعة عندما أطلق قناص من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية النار على قوات إسرائيلية عبر الحدود مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، حسب رواية الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل بضربة جوية أدت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن محتجين فلسطينيين قتلا قرب الحدود بنيران إسرائيلية.

وقال الجيش إن حركتي حماس والجهاد أطلقتا أكثر من 400 صاروخ على قرى ومدن إسرائيلية منذ السبت وردت إسرائيل بقصف من الدبابات وهجمات جوية على نحو 200 هدف في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن إسرائيل مستعدة لتكثيف هجماتها. وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي كانت تحاول زعزعة استقرار الحدود واتهم حماس بالتقاعس عن كبحها.