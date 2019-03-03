الباغوز.. هجوم على آخر جيب لداعش

واصلت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" الأحد هجومها على الجيب الأخير لتنظيم داعش في الباغوز شرق سوريا.

ويهدف الهجوم المدعوم بضربات جوية من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى إعلان انتهاء دولة "الخلافة"، حيث تستهدف الضربات المستودعات وطرق الإمداد التابعة للتنظيم.

وبدأ تحالف الفصائل الكردية والعربية ما سمي بـ"الهجوم الأخير" على الرافضين للاستسلام من "داعش" في الباغوز وذلك بعد انتهاء عمليات إجلاء آلاف الأشخاص، غالبيتهم من نساء وأطفال المقاتلين.

وقال القائد الميداني في قوات سوريا الديموقراطية رستم حسكة الأحد إن "الدواعش المحاصرين في هذه المساحة الضيقة يرفضون الاستسلام وغالبيتهم من المهاجرين، بينهم فرنسيون ومن جنسيات أخرى".

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، خرج نحو 53 ألف شخص منذ كانون الأول/ديسمبر من مناطق سيطرة التنظيم واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية أكثر من خمسة آلاف عنصر من التنظيم كانوا في عداد الخارجين.

ومنذ 20 شباط/فبراير، أجلت قوات سوريا الديموقراطية آلاف الأشخاص، غالبيتهم من عائلات المقاتلين، وبينهم عدد كبير من الأجانب، وأخضعتهم لعمليات تفتيش وتدقيق في هوياتهم في نقطة فرز استحدثتها على بعد أكثر من عشرين كيلومترا من الباغوز.