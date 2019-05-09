مدفع رمضان.. قصة تقليد يتراجع

مدفع إفطار رمضان تقليد اعتادت دول إسلامية عديدة ممارسته منذ عقود طويلة، فمن أين جاء هذا التقليد؟

من منّا لم يجلس في منزله أو يخرج إلى الشرفة بانتظار سماع صوت المدفع ليعرف أن أوان الإفطار قد حل؟

بدأت قصة المدفع من القاهرة في مطلع القرن التاسع عشر، عندما كانت مصر تخضع للدولة العثمانية تحت ولاية محمد علي باشا، كما يروي المؤرخ العراقي علي النشمي.

ويضيف النشمي أن أفراد الجيش المصري كانوا يتدربون على استخدام المدفعية، وبعد انتهاء التدريب كان من المفترض إجراء إطلاق مدفعي تجريبي.

تأخرت عملية الإطلاق لتتزامن مع موعد الإفطار في مغرب اليوم الأول من رمضان.

انطلق المدفع مع أذان المغرب وكانت العملية خارج مدينة القاهرة وتوقع المصريون أن الإطلاق كان إشارة من الدولة عن موعد الإفطار.

وفي المساء، حضر عدد من وجهاء تلك المنطقة (التي حصل فيها إطلاق المدفع) ليشكروا الباشا محمد علي، الذي لم يكن يعلم تفاصيل الموضوع واكتفى بالابتسامة.

وبعد توضيح مستشاريه تفاصيل الموضوع، أمر محمد علي بإطلاق قذيفة مدفع عند موعد أذان المغرب في كل أيام رمضان، كنوع من الإعلان، إذ لم تكن توجد في تلك الفترة مكبرات صوت في الجوامع.

وأمر علي بتوسيع عملية إطلاق مدفع إفطار رمضان في المدن المصرية.

وانتشر بعدها مدفع رمضان في معظم الدول الإسلامية، خصوصا التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية.

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