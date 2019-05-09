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مدفع رمضان.. قصة تقليد يتراجع

مدفع إفطار رمضان يطلق إيذانا ببدء وقت الغروب في اليمن Photo: AFP

من منّا لم يجلس في منزله أو يخرج إلى الشرفة بانتظار سماع صوت المدفع ليعرف أن أوان الإفطار قد حل؟

مدفع إفطار رمضان تقليد اعتادت دول إسلامية عديدة ممارسته منذ عقود طويلة، فمن أين جاء هذا التقليد؟

إطلاق مدفع الإفطار في القاهرة
إطلاق مدفع الإفطار في القاهرة

بدأت قصة المدفع من القاهرة في مطلع القرن التاسع عشر، عندما كانت مصر تخضع للدولة العثمانية تحت ولاية محمد علي باشا، كما يروي المؤرخ العراقي علي النشمي.

ويضيف النشمي أن أفراد الجيش المصري كانوا يتدربون على استخدام المدفعية، وبعد انتهاء التدريب كان من المفترض إجراء إطلاق مدفعي تجريبي.

تأخرت عملية الإطلاق لتتزامن مع موعد الإفطار في مغرب اليوم الأول من رمضان.

انطلق المدفع مع أذان المغرب وكانت العملية خارج مدينة القاهرة وتوقع المصريون أن الإطلاق كان إشارة من الدولة عن موعد الإفطار.

وفي المساء، حضر عدد من وجهاء تلك المنطقة (التي حصل فيها إطلاق المدفع) ليشكروا الباشا محمد علي، الذي لم يكن يعلم تفاصيل الموضوع واكتفى بالابتسامة.

وبعد توضيح مستشاريه تفاصيل الموضوع، أمر محمد علي بإطلاق قذيفة مدفع عند موعد أذان المغرب في كل أيام رمضان، كنوع من الإعلان، إذ لم تكن توجد في تلك الفترة مكبرات صوت في الجوامع.

وأمر علي بتوسيع عملية إطلاق مدفع إفطار رمضان في المدن المصرية.

وانتشر بعدها مدفع رمضان في معظم الدول الإسلامية، خصوصا التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية.

مدفع رمضان العراقي

في المنطقة الواقعة بين جسري السنك والجمهورية، كانت تطل فوهة مدفع الإفطار المنتصب في جانب الرصافة على نهر دجلة حتى عام 2003.

كانت وزارة الدفاع تكلف رعيلا من فصيل المدفعية بموجب كتاب من رئاسة الجمهورية بتنفيذ إطلاقة الفطور، التي تستخدم فيها قذيفة خلب (صوتية).

وكان الرعيل المدفعي ينصب خيمة على مدى أيام رمضان ليبقى مقيما إلى جانب المدفع بشكل مستمر على مدى أيام الشهر.

جندي عراقي يهيئ مدفع الإفطار في المنطقة الواقعة بين جسري الحمهورية والسنك
جندي عراقي يهيئ مدفع الإفطار في المنطقة الواقعة بين جسري الحمهورية والسنك

يقول المؤرخ النشمي إن تقليد مدفع رمضان وصل إلى العراق في نهاية القرن التاسع عشر.

لكنه توقف بعد عام 2003، "بسبب الوضع الأمني في البلاد وتواجد القوات الأميركية، ما جعل الحكومة العراقية تمتنع عن ممارسة هذا التقليد"، وفقا للنشمي.

ويضيف "كما أن لوجود عدد كبير من الفضائيات ومكبرات صوت في الجوامع، لم يعد وجود المدفع ضروريا للإعلان عن موعد الفطور".

دول حافظت على التقليد

مدفع الإفطار انقرض في عدة دول وليس في العراق فقط، فيما لا تزال دول أخرى تحتفظ بهذا التقليد، من بينها:

الإمارات

أول روبوت للشرطة في العالم يقف مع أفراد شرطة إماراتيين يعدون مدفع لإطلاق النار وسط مدينة دبي
أول روبوت للشرطة في العالم يقف مع أفراد شرطة إماراتيين يعدون مدفع لإطلاق النار وسط مدينة دبي

مصر

البحرين

فتيات بحرينيات أثناء انتظارهم لإطلاق مدفع الإفطار في المنامة
فتيات بحرينيات أثناء انتظارهم لإطلاق مدفع الإفطار في المنامة

الكويت

مدفع إفطار رمضان يطلق النار في قصر نايف بالكويت
مدفع إفطار رمضان يطلق النار في قصر نايف بالكويت

اليمن

جندي يمني يهيئ مدفع رمضان للإعلان عن موعد الإفطار
جندي يمني يهيئ مدفع رمضان للإعلان عن موعد الإفطار

الأردن

لبنان

السعودية

عُمان

فلسطين

إطلاق مدفع رمضان في المقبرة الإسلامية بشارع صلاح الدين في القدس
إطلاق مدفع رمضان في المقبرة الإسلامية بشارع صلاح الدين في القدس

تونس

المغرب

تركيا

جنود أتراك يطلقون مدفع الإفطار في ساحة المسجد الأزرق وسط إسطنبول
جنود أتراك يطلقون مدفع الإفطار في ساحة المسجد الأزرق وسط إسطنبول

البوسنة


رجل مسلم بوسني يهيئ مدفع إفطار رمضان لإعلان موعد الغروب
رجل مسلم بوسني يهيئ مدفع إفطار رمضان لإعلان موعد الغروب

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