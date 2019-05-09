مدفع رمضان.. قصة تقليد يتراجع

من منّا لم يجلس في منزله أو يخرج إلى الشرفة بانتظار سماع صوت المدفع ليعرف أن أوان الإفطار قد حل؟
مدفع إفطار رمضان تقليد اعتادت دول إسلامية عديدة ممارسته منذ عقود طويلة، فمن أين جاء هذا التقليد؟
بدأت قصة المدفع من القاهرة في مطلع القرن التاسع عشر، عندما كانت مصر تخضع للدولة العثمانية تحت ولاية محمد علي باشا، كما يروي المؤرخ العراقي علي النشمي.
ويضيف النشمي أن أفراد الجيش المصري كانوا يتدربون على استخدام المدفعية، وبعد انتهاء التدريب كان من المفترض إجراء إطلاق مدفعي تجريبي.
تأخرت عملية الإطلاق لتتزامن مع موعد الإفطار في مغرب اليوم الأول من رمضان.
انطلق المدفع مع أذان المغرب وكانت العملية خارج مدينة القاهرة وتوقع المصريون أن الإطلاق كان إشارة من الدولة عن موعد الإفطار.
وفي المساء، حضر عدد من وجهاء تلك المنطقة (التي حصل فيها إطلاق المدفع) ليشكروا الباشا محمد علي، الذي لم يكن يعلم تفاصيل الموضوع واكتفى بالابتسامة.
وبعد توضيح مستشاريه تفاصيل الموضوع، أمر محمد علي بإطلاق قذيفة مدفع عند موعد أذان المغرب في كل أيام رمضان، كنوع من الإعلان، إذ لم تكن توجد في تلك الفترة مكبرات صوت في الجوامع.
وأمر علي بتوسيع عملية إطلاق مدفع إفطار رمضان في المدن المصرية.
وانتشر بعدها مدفع رمضان في معظم الدول الإسلامية، خصوصا التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية.
#فلسطين_تصبح_عليكم #فلسطين في العهد العثماني— محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) ٨ مايو ٢٠١٩
اطلاق مدفع #رمضان في مدينة #القدس
نهاية القرن التاسع عشر pic.twitter.com/77Bb6lWMmV
مدفع رمضان العراقي
في المنطقة الواقعة بين جسري السنك والجمهورية، كانت تطل فوهة مدفع الإفطار المنتصب في جانب الرصافة على نهر دجلة حتى عام 2003.
كانت وزارة الدفاع تكلف رعيلا من فصيل المدفعية بموجب كتاب من رئاسة الجمهورية بتنفيذ إطلاقة الفطور، التي تستخدم فيها قذيفة خلب (صوتية).
وكان الرعيل المدفعي ينصب خيمة على مدى أيام رمضان ليبقى مقيما إلى جانب المدفع بشكل مستمر على مدى أيام الشهر.
يقول المؤرخ النشمي إن تقليد مدفع رمضان وصل إلى العراق في نهاية القرن التاسع عشر.
لكنه توقف بعد عام 2003، "بسبب الوضع الأمني في البلاد وتواجد القوات الأميركية، ما جعل الحكومة العراقية تمتنع عن ممارسة هذا التقليد"، وفقا للنشمي.
ويضيف "كما أن لوجود عدد كبير من الفضائيات ومكبرات صوت في الجوامع، لم يعد وجود المدفع ضروريا للإعلان عن موعد الفطور".
دول حافظت على التقليد
مدفع الإفطار انقرض في عدة دول وليس في العراق فقط، فيما لا تزال دول أخرى تحتفظ بهذا التقليد، من بينها:
الإمارات
مصر
موكب نقل وتجهيز مدفع رمضان بالقاهرة، كل سنه وانتم طيبين pic.twitter.com/B6htONf2jU— ayman ❤🇪🇬 (@aym2010) ٥ مايو ٢٠١٩
البحرين
الكويت
اليمن
الأردن
مدفع #رمضان في موقعه على #جبل_القلعة— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) ٧ مايو ٢٠١٩
إحياءً للتراث العماني القديم #أمانة_عمان وبالتعاون مع #القوات_المسلحة_الأردنية/#سلاح_المدفعية ودائرة الآثار العامة سيتم إطلاق #مدفع_رمضان من جبل القلعة بالتزامن مع آذان المغرب ايذانا بموعد الإفطار#الأردني_أخبار @GAMtweets pic.twitter.com/rTCKKujFqN
لبنان
مدفع رمضان.. أجمل ما يسمعه الصائمون عند الافطار… بشرى تاج الدين#لبنان #رمضان_كريم https://t.co/n9tZ1dSfIC— سفير الشمال (@safiralchamal1) ٦ مايو ٢٠١٩
السعودية
تجهيز مدفع رمضان في #المدينة_المنورة استعدادا لشهر #رمضان— سعد الحربي (@saadHreib) ٥ مايو ٢٠١٩
بعد ان عاد وعلق العام الماضي . pic.twitter.com/OfipXMSkaE
عُمان
مدفع رمضان اليوم— 🌦️مركز ينقل لهواة الطقس (@b5IOggvLi6gU8Yu) ٦ مايو ٢٠١٩
من ولاية ينقل 🌙🌙🌙 pic.twitter.com/ynP7ZYn0uf
فلسطين
تونس
One of the beautiful traditions is back again in Tunisia: cannon fire to mark the end of fasting pic.twitter.com/sTaTkdye9U— تونس☪︎ (@tunpost) ٧ مايو ٢٠١٩
المغرب
تركيا
البوسنة