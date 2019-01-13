قسد: داعش يعيش لحظاته الأخيرة

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الأحد إن مسلحي تنظيم داعش "يعيشون لحظاتهم الأخيرة" في آخر جيب لهم في سوريا قرب الحدود العراقية.

وقد كثفت القوات المدعومة من الولايات المتحدة هجماتها على التنظيم في هذه المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وفي تصريح لوكالة رويترز، قال رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "يعيشون اللحظات الأخيرة، ويدركون أن هذه المعركة هي حملة القضاء عليهم".

وقال الكولونيل شون ريان، المتحدث باسم التحالف ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة إن هذه القوات "تحرز تقدما كبيرا وتواصل تحرير المزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش، لكن القتال ما زال مستمرا".

وأضاف أن الانتصار الدائم لا يزال هو المهمة (المنشودة)، وهم ما زالوا يشكلون تهديدا فعليا للاستقرار في هذه المنطقة على المدى الطويل، ولذلك فإن الأمر لم ينته بعد".