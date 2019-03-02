قسد: معركة باغوز ستنتهي قريبا

توقعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السبت أن تنتهي معركة السيطرة على آخر معاقل تنظيم داعش في باغوز شرق سوريا "قريبا".

وقال مدير المكتب الإعلامي لـ(قسد) مصطفى بالي في تغريدة على تويتر إن قواته "تحرز تقدما في جبهتين في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ مساء أمس".

وأضاف أن اشتباكات عنيفة تحدث، فيما أشار إلى إصابة ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، من دون معرفة حجم الخسائر التي مني بها عناصر التنظيم في المعركة لغاية الآن.

ونشر بالي مقاطع مصورة تظهر المعارك التي جرت في باغوز مساء الجمعة وصباح السبت.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة شنت الجمعة هجوما أخيرا للسيطرة على الباغوز القريبة من الحدود مع العراق.