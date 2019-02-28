قسد: حررنا مقاتلين مختطفين لدى داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الخميس تحرير 24 عنصرا من مقاتليها اختطفهم تنظيم داعش قبل عدة أشهر في بلدة الباغوز شرق سوريا.

وذكرت في بيان أن عمليات إجلاء المدنيين مستمرة في البلدة التي تعد آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا والمحاصرة منذ عدة أسابيع.

وقالت قسد إنها نجحت في تأمين "ممر آمن" لإجلاء المدنيين بعدما أوقفت عمليات "الاشتباك المباشر مع تنظيم داعش لتجنيبهم أية أضرار محتملة".

ويستمر منذ أسبوع خروج آلاف الرجال والنساء والأطفال، بينهم عدد كبير من الأجانب، من البقعة الأخيرة المحاصرة في بلدة الباغوز وتقدر مساحتها بنصف كيلومتر مربع.

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، المتشددين في قرية الباغوز قرب الحدود العراقية، وتحاول إتمام عملية إجلاء المدنيين من المنطقة الصغيرة قبل اقتحامها أو إجبار المسلحين فيها على الاستسلام.