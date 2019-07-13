قسد تعلن قتل "العقل الاقتصادي" لداعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها تمكنت من قتل واحدا من أهم عناصر داعش يوصف بأنه "العقل الاقتصادي" للتنظيم.

وأوضحت قسد في بيان أن "قواتها الخاصة وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي تمكنت من قتل الإرهابي ثابت صبحي فهد الأحمد، أحد أهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصور بريف دير الزور".

وتابع البيان أن القوات المشاركة في العملية حاولت إلقاء القبض عليه حيا، إلا أنه لم يمتثل لأموامر بالاستسلام وأطلق النار على عناصر قسد فردوا عليه بالمثل ما أدى ذلك إلى مصرعه عى الفور.

وأضاف البيان أن القوات عثرت على أسلحة نوعية وهواتف محمولة في المنزل الذي يقطنه الأحمد.

واختتم البيان بالتذكير أن "الأحمد"، كان واحد من أكبر ممولي داعش والمسؤول عن بيع النفط وتهريبه ويعتبر العقل الاقتصادي للتنظيم الإرهابي.