قسد تعتقل قياديا في داعش

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" الجمعة اعتقال أحد مسؤولي تنظيم داعش في شرق سوريا.

ووصفت القوات التي تضم فصائل كردية وعربية في بيان صحافي أنها اعتقلت أسامة عويد الصالح والذي يعد "أحد أخطر ارهابيي تنظيم داعش".

وقالت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إن الصالح "كان مسؤولا أمنيا للإرهابيين في ديرالزور وشارك بشكل مباشر بالتخطيط والتنفيذ في أكثر من 40 عملية إرهابية لتنظيم داعش" في المحافظة الحدودية مع العراق.

وأشار البيان إلى أنه عمل مسؤولا أمنيا أيضا "في أكثر من منطقة بينها الرقة"، معقل التنظيم سابقا في سوريا.

وألقى جهاز مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديموقراطية، القبض على الصالح في "كمين محكم" في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في قريته الطيانة في ريف دير الزور الشرقي.

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية قبل عام على القرية خلال عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية شمال الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى قسمين.