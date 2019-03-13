قسد تتصدى لهجوم مضاد في الباغوز

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأربعاء إن مقاتلي تنظيم داعش يخوضون قتالا يائسا ضد تقدمها ويشنون هجوما مضادا من بقعة صغيرة من الأرض لا يزال المتطرفون يسيطرون عليها في شرقي سوريا.



وقال قائد في قسد إن هجوم التنظيم المضاد بدأ مساء الثلاثاء، من غرب جيب على ضفاف نهر الفرات في قرية باغوز السورية حيث اتخذ التنظيم موقعه الأخير.



وأضاف القائد إن الاشتباكات مستمرة الأربعاء، وإن القوات التي يقودها الأكراد تتصدى للهجوم المضاد للتنظيم.



وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام.



المتحدث باسم قسد، عدنان عفرين، قال إن مسلحي التنظيم يشنون "مقاومة شرسة"، حيث يطلقون قذائف الهاون وقذائف صاروخية.