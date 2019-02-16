قسد: المعارك في باغوز مستمرة

أكد المسؤول الإعلامي لمكتب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مصطفى بالي، في تصريح خاص لـ"الحرة" صباح السبت، أن المعارك لا تزال مستمرة في قرية باغوز تحتاني آخر معاقل داعش في شمال شرق البلاد.

القائد العام لقوات عاصفة الجزيرة جيا فرات أعلن في مؤتمر صحافي ظهر السبت، أن باغوز أصبحت "ساقطة ناريا ومحاصرة تماما في مساحة جغرافية تقدر بنصف كيلومتر مربع"، مؤكدا أنها باتت "تحت الرمايات النارية لمقاتلينا ووجود المدنيين يشكل التحدي أمامنا".

وأوضح فرات "في الأيام القليلة القادمة سيتم إعلان نهاية وجود داعش في شمال شرق سوريا"، وأضاف "سيتم القضاء على داعش عسكريا وسننتقل إلى مكافحة الخلايا النائمة للتنظيم".

وأكد فرات في المؤتمر الصحافي أيضا "تحرير 10 أسرى من قوات سوريا الديمقراطية كانوا محتجزين لدى داعش".

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال من جهته إن وجود تنظيم داعش في باغوز بات يقتصر "على العناصر المتوارين ضمن أنفاق" حفروها خلال سيطرتهم على هذا الجيب.

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية منذ أيلول/سبتمبر، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، هجوما واسعا ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.

ودفعت العمليات العسكرية منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر نحو 40 ألف شخص إلى الخروج من مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الجهاديين.