قرقاش يعد بـ'أدلة قاطعة' حول اعتداء الفجيرة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن السلوك الإيراني هو السبب وراء الوضع "الصعب" في منطقة الشرق الأوسط، داعيا طهران إلى تعديل وتحسين سياساتها.

وأكد أن الإمارات والولايات المتحدة متفقتان على أن إيران هي السبب في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وقال قرقاش في تصريحات صحفية الأربعاء: "نعمل مع شركاء وأصدقاء ولا نعمل بمفردنا في مجابهة سلوك إيران بالمنطقة".

وأكد أن هناك تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات حادث الفجيرة، مشيرا إلى تعاون مع الجانب الأميركي في هذا الصدد.

وتوقع إعلان نتائج التحقيقات خلال أيام قليلة وتقديم "أدلة قاطعة".

وأعلنت الإمارات الأحد أن أربع سفن شحن تجارية تعرضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران، من دون أن تحدد طبيعة هذه الأعمال أو الجهة التي تقف خلفها.

وقال الوزير في تصريحاته الصحفية إن ما قام به الحوثيون في السعودية مثال واضح على تعنتهم وعدم التزامهم بأي مسار للسلام والحوار في اليمن. وأكد أن اتفاق السويد هو الحل الأمثل والمناسب للأزمة.

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