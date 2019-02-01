قرقاش: لا نتجسس على الأميركيين

نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش استهداف بلاده "دولا صديقة" أو مواطنين أميركيين في برنامج للتجسس الإلكتروني.

وخلص تحقيق لوكالة "رويترز" نشرته الأربعاء إلى أن الإمارات استخدمت مجموعة من المتعاقدين الأميركيين في مجال المخابرات للمساعدة في عمليات تسلل إلكتروني لاستهداف حكومات منافسة ومعارضين ونشطاء حقوقيين.

وشكل المتعاقدون، وهم ضباط مخابرات سابقون، الجانب الرئيسي من برنامج تجسس يدعى "مشروع ريفين".

وذكر ضباط سابقون ووثائق للبرنامج اطلعت عليها رويترز أن المشروع استهدف أيضا الأميركيين وهواتف آيفون الخاصة بموظفي سفارات فرنسا وأستراليا وبريطانيا.

وعندما سأل صحافيون قرقاش في إفادة بنيويورك عن المشروع أقر بأن بلاده لديها "قدرة إلكترونية"، لكنه نفى استهداف مواطنين أمريكيين أو دول تجمعها ببلاده علاقات طيبة.

وأضاف "نحن نعيش في جزء صعب جدا من العالم. يتعين علينا أن نحمي أنفسنا... نحن لا نستهدف دولا صديقة ولا نستهدف المواطنين الأميركيين".

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ورفضت السفارتان الفرنسية والبريطانية في واشنطن ومتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية التعقيب، كما لم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق.

ورفضت أبل التعليق ولم ترد على الفور على طلب للتعقيب الخميس.