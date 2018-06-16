قرقاش: أخبار جيدة قادمة من صنعاء

تحدث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عما سماها "أخبارا جيدة قادمة من صنعاء" في إشارته إلى جهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لإقناع الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة من دون مزيد من القتال.

وتابع قرقاش في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع تويتر السبت "إننا وكل اليمن سنرحب بأخبار سارة من صنعاء. نشجع جهود المبعوث الدولي لتسهيل تسليم آمن لمدينة الحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية".

وأضاف قرقاش أن "الإمارات العربية المتحدة والتحالف يشيدان بالإصرار الذي لا يكل لمبعوث الأمم المتحدة على إقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم والدخول في مباحثات سياسية فعالة".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بدأ السبت في صنعاء مهمة حاسمة لإقناع الحوثيين بتسليم ميناء الحديدة الحيوي، قد تكون آخر الفرص الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن المدينة وتجنيبها حربا دامية، فيما لا تزال المعارك تدور بالقرب من مطارها.