قرار من الاتحادية العراقية بشأن الانتخابات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الخميس أحكاما بشأن الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الشهر الماضي، وما صاحبها من تشريعات أصدرها البرلمان المنتهية ولايته.

وقررت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، رد معظم الطعون بشأن التعديل الثالث الذي أقره البرلمان على قانون الانتخابات، مؤيدة بهذا إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو الماضي، وتعليق عمل أعضاء مفوضية الانتخابات.

وأقر مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها في السادس من الشهر الجاري تعديلا لقانون الانتخابات ألزم المفوضية بإجراء عد وفرز لأصوات الناخبين يدويا.

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وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي عقده في بغداد الخميس، "تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور".

وقضت المحكمة أيضا بعدم دستورية إلغاء أصوات الناخبين المقيمين في الخارج، وقوات الأمن والنازحين.

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وقال المحمود إن عملية العد والفرز يجب أن تشمل ما يقرب من 11 مليون بطاقة اقتراع، بما في ذلك بطاقات الناخبين في الخارج والنازحين وقوات الأمن.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن المادة الثالثة في التعديل التي نصت على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين في المخيمات والتصويت الخاص، تخالف المواد 14 و20 و38 من الدستور.