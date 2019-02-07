صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، وبتأييد 25 نائبا ومعارضة 17، لصالح قرار سيمنع الجيش الأميركي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم من الحلفاء الذين يشاركون في الحرب على الحوثيين في اليمن.

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي إليوت إنجيل في تصريحات افتتحت النقاش إن "أولوية اللجنة" في منطقة الخليج هي اتباع "سياسة تحافظ على مصالحنا القومية دون أن تتخلى عن مبادئنا".

وغردت النائبة سوزان ويلد من بنسلفانيا أنها صوتت لصالح القرار، وقالت إن القرار سيطرح الآن على مجلس النواب بأكمله. وأضافات أن الأزمة الإنسانية في اليمن يجب معالجتها دبلوماسيا وليس بالتدخلات العسكرية.

موقف شبيه عبر عنه النائب جيم كوستا من كاليفورنيا.