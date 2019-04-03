الانتخابات التركية.. إعادة الفرز في اسطنبول

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوڤين الأربعاء إعادة فرز كل الأصوات اللاغية في الانتخابات بمدينة اسطنبول.

وأضاف غوڤين خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة التركية أنقرة أن هذا إجراء لا يحدث للمرة الأولى، فقد تم اتخاذه في الانتخابات الماضية.

ويأتي هذا القرار بعد طلب تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي قال إن هناك عمليات تزوير وتحايل كثيرة وقعت في اسطنبول، وإن النسبة الأكبر من الأصوات اللاغية هي من أصوات العدالة والتنمية/من مناطق محسوبة على الحزب.

وحذر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في وقت سابق أمس من هذه الخطوة، وقال إنه لا يجب أن يعاد فرز الأصوات اللاغية.

وكان غوڤين أعلن أنه تم استكمال فرز كل الأصوات في الانتخابات المحلية، وبأنه تم تسليم الأحزاب السياسية النتائج غير الرسمية حتى الآن.

وأضاف غوفين في تصريحات له الثلاثاء، من أمام مقرّ اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة التركية أنقرة، أنه سيتم تسليم قرارات الفوز للمرشحين الفائزين، في المناطق التي لا توجد بها اعتراضات.