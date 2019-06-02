قرار بإخراج 800 سوري من مخيم الهول

أعلن أحد مسؤولي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها عبد المهباش أن نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، الذي يستضيف على وجه الخصوص عائلات عناصر تنظيم داعش.

وقال المهباش لوكالة الصحافية "سيتم غداً الاثنين... إخراج دفعة من هؤلاء النسوة والأطفال من مخيم الهول. العدد سيكون حوالي 800 نسمة".

وأشار المهباش إلى أن من سيتم إخراجهم ليسوا جميعا من عائلات عناصر تنظيم داعش.

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، يوجد في المخيم 73 ألف شخص يشكل أطفال وزوجات مسلحي داعش 94 بالمئة منهم.