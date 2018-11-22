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قرار أوروبي بشأن أموال أسرة مبارك

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (وسط) ونجلاه علاء يمين وجمال (يسار)- أرشيف

أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الخميس تأييدها لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي استمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وكان مجلس الاتحاد اتخذ القرار في آذار/مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.

وأشارت المحكمة في بيان إلى أنه "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 وبطريقة مخالفة للديموقراطية فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي" بتجميد تلك الأموال.

وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (حوالي 603 ملايين دولار) منذ عام 2011.

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