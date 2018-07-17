قد يواجه السجن 40 عاما.. إدانة متهم بإحراق مسجد بتكساس

أدانت محكمة في تكساس رجلا أقدم على إحراق مسجد في مدينة فكتوريا، بتهم تشمل "الكراهية"، و"حيازة متفجرات غير مسجلة".

وصدرت الإدانة بعد مداولات لهيئة محلفين استمرت حوالي ثلاث ساعات.

وقال عضو في الادعاء خلال جلسة المحاكمة إن "الكراهية المسعورة" دفعت كارك فينسنت العام الماضي إلى إضرام النار في مركز فكتوريا الإسلامي ما أدى إلى تدميره.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي بيري تورنر في بيان نشرته وزارة العدل إن "جرائم الكراهية لا تعد هجوما على ضحية معينة فحسب، إنها تهدد حجر الأساس للتعددية التي بنيت عليها أميركا".

ويواجه بيريز الذي نفى تورطه في إحراق المركز الإسلامي، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 40 عاما.